Петербургские депутаты потратят 330 тысяч на покупку подушек-поросят

Законодательное собрание Санкт-Петербурга потратит 329 тысяч 81 рубль на покупку сувениров к Новому году в виде подушек-поросят. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок.

Требование к подаркам, очевидно, связано с символом 2019 года, который пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи по восточному календарю. Тем не менее, в списке требуемых характеристик к внешнему виду отмечается, что игрушки должны быть розового и голубого цветов. Всего будет закуплено 550 единиц сувенирной продукции, средняя стоимость одного подарка оценивается в 598 рублей. Внутри каждого поросенка будет упаковано полкилограмма кондитерских изделий.

Конкурс на определение поставщика подушек-поросят продлится до конца августа. Покупка будет оплачена из бюджета Санкт-Петербурга.