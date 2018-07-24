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Депутаты потратят 330 тысяч на покупку подушек-поросят
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Петербургские депутаты потратят 330 тысяч на покупку подушек-поросят 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Законодательное собрание Санкт-Петербурга потратит 329 тысяч 81 рубль на покупку сувениров к Новому году в виде подушек-поросят. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок.
Требование к подаркам, очевидно, связано с символом 2019 года, который пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи по восточному календарю. Тем не менее, в списке требуемых характеристик к внешнему виду отмечается, что игрушки должны быть розового и голубого цветов. Всего будет закуплено 550 единиц сувенирной продукции, средняя стоимость одного подарка оценивается в 598 рублей. Внутри каждого поросенка будет упаковано полкилограмма кондитерских изделий.
Конкурс на определение поставщика подушек-поросят продлится до конца августа. Покупка будет оплачена из бюджета Санкт-Петербурга.
В феврале стало известно, что Федеральная служба безопасности заплатила 3,9 миллиона рублей за некачественные носки. Исполнитель госконтракта нарушил условия и привлекла к исполнению третье лицо. В итоге ФСБ получила некачественные носки, которые «не соответствовали специфике установленной госконтрактом продукции». Против компаний было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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