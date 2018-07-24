Президенты Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества 

Астана, 23 июля /Синьхуа/ — Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин по телефону обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе в рамках пятого каспийского саммита, который пройдет 12 августа в казахстанском городе Актау.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны. —0—