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Президенты Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
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Президенты Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества 

ИА Синьхуа 24 июля 2018
Астана, 23 июля /Синьхуа/ — Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин по телефону обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе в рамках пятого каспийского саммита, который пройдет 12 августа в казахстанском городе Актау.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны. —0—
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