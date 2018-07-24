Путина попросили спасти Йемен

Путина попросили вмешаться еще в одну войну

Хуситы попросили Россию остановить войну в Йемене , сообщает местное информагентство SABA.

По его данным, соответствующую просьбу в письме президенту России Владимиру Путину озвучил глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат.

Вооруженный конфликт в Йемене он назвал внешней «агрессией» против страны со стороны коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия , а также отметил «заинтересованность» США в его продолжении.

По мнению аль-Машата, Америку и ее союзников интересует распространение «хаоса» сначала в аравийской стране, а затем и по всему региону.

Также стало известно о письме с той же просьбой, которое глава хуситов направил президенту Франции Эммануэлю Макрону