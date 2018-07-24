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Путина попросили спасти Йемен
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Путина попросили вмешаться еще в одну войну 

Рамблер 49 минут назад
Хуситы попросили Россию остановить войну в Йемене, сообщает местное информагентство SABA.
По его данным, соответствующую просьбу в письме президенту России Владимиру Путину озвучил глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат.
Вооруженный конфликт в Йемене он назвал внешней «агрессией» против страны со стороны коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, а также отметил «заинтересованность» США в его продолжении.
>> Хуситы попросили Францию вмешаться в войну в Йемене
По мнению аль-Машата, Америку и ее союзников интересует распространение «хаоса» сначала в аравийской стране, а затем и по всему региону.
Также стало известно о письме с той же просьбой, которое глава хуситов направил президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Война в Йемене вспыхнула в 2014 году, когда хуситы восстали против правительства страны и ее президента Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время повстанцы удерживают столицу Йемена Сану и воюют в ряде провинций страны.
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