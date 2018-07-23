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Болтон в августе встретится с Патрушевым
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Болтон планирует провести переговоры с «российским коллегой» в августе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассчитывает провести в августе встречу со своим коллегой из России. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она отрицала, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли на саммите в Хельсинки 16 июля каких-то письменных или устных договоренностей, о которых не было публично объявлено. "Единственным конкретным соглашением, достигнутым [в финской столице], было [решение] о том, что занимающиеся вопросами национальной безопасности команды и США, и России продолжат эти обсуждения на рабочем уровне", — заявила официальный представитель американского лидера.
"Могу вам сказать, что посол Болтон планирует провести в следующем месяце встречу в развитие [двусторонних контактов] со своим российским коллегой — в дополнение к встречам с другими европейскими союзниками, чтобы продвинуть вперед эти обсуждения. И мы объявим о конкретных деталях, когда они нам будут известны", — отметила Сандерс.
Российским партнером Болтона, возглавляющего Совет национальной безопасности Белого дома, является секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.
Как подчеркнул Трамп 16 июля на совместной пресс-конференции с Путиным, представители СБ и СНБ встретятся в развитие дискуссий, начатых на переговорах в Хельсинки. Затем начальник пресс-службы СНБ Гарретт Марки уточнил корреспонденту ТАСС, что Вашингтон исходит из планов установки между СБ и СНБ непрерывного диалога рабочего уровня.
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