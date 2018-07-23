Асад поблагодарил Южную Осетию за поддержку суверенитета и единства Сирии

"Дружественная позиция Южной Осетии подтверждает правильность сирийского выбора в пользу стран Востока, которые уважают принципы международного права в отличие от большинства [стран] на Западе, где не знают иной политики, кроме диктата", — сказал Асад.