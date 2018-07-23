Асад поблагодарил Южную Осетию за поддержку суверенитета и единства Сирии 

ТАСС, 23 июля. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Южную Осетию за ее позицию «в поддержке сирийского суверенитета и территориального единства». Как сообщило в понедельник агентство SANA, сирийский лидер встретился в Дамаске с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
"Дружественная позиция Южной Осетии подтверждает правильность сирийского выбора в пользу стран Востока, которые уважают принципы международного права в отличие от большинства [стран] на Западе, где не знают иной политики, кроме диктата", — сказал Асад.