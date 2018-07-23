Ещё
Асад поблагодарил Южную Осетию за поддержку суверенитета и единства Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад поблагодарил Южную Осетию за поддержку суверенитета и единства Сирии 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 23 июля. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Южную Осетию за ее позицию «в поддержке сирийского суверенитета и территориального единства». Как сообщило в понедельник агентство SANA, сирийский лидер встретился в Дамаске с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
"Дружественная позиция Южной Осетии подтверждает правильность сирийского выбора в пользу стран Востока, которые уважают принципы международного права в отличие от большинства [стран] на Западе, где не знают иной политики, кроме диктата", — сказал Асад.
ТАСС: последние новости
Захарова: "Белые каски" в Сирии занимались провокациями и распространением дезинформации Болтон планирует провести переговоры с "российским коллегой" в августе В парламенте Японии заявили, что рассчитывают на диалог с РФ по мирному договору
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну177
Дело о госизмене начинает разрастаться109
Украинский политик лично проверил Крымский мост171
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль148
Россия на дне: как поделят Каспий9
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение