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Лавров и Герасимов обсудили с Нетаньяху ближневосточную повестку
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Лавров и Герасимов обсудили с Нетаньяху ближневосточную повестку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГЛАВЫ МИД И МО РФ НА ВСТРЕЧЕ С НЕТАНЬЯХУ ОБСУДИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОВЕСТКИ, УДЕЛИВ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ СИТУАЦИИ В СИРИИ — МИД РФ  РИА НОВОСТИ
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