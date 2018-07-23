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Стало известно об отказе Израиля от предложения России по Сирии
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Стало известно об отказе Израиля от предложения России по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Израиль отклонил предложение России о том, чтобы иранские военнослужащие в Сирии находились не менее чем в 100 километрах от линии прекращения огня на Голанских высотах, сообщают источники.
Обсуждение этого вопроса прошло во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал собеседник, передает Reuters.
«Мы не допустим, чтобы иранцы обосновались в 100 километрах от границы», — приводит источник слова Нетаньяху.
В понедельник в Иерусалиме проходила встреча Нетаньяху с Лавровым и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.
На прошлой неделе министры обороны России и Израиля Сергей Шойгу и Авигдор Либерман по телефону договорились о более тесной координации в Сирии и обговорили ситуацию на Голанских высотах.
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