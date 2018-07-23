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Главы Южной Осетии и Сирии заключили договор о дружбе и сотрудничестве
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Главы Южной Осетии и Сирии заключили договор о дружбе и сотрудничестве 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад и его южноосетинский коллега Анатолий Бибилов во время официальной встречи в Дамаске подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
"В договоре о дружбе и сотрудничестве говорится, что документ… разработан «исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах», — сообщили в президентской пресс-службе.
Отмечается, что он должен укрепить дружественные отношения на основе равенства партнеров. Также говорится, что он отвечает «коренным» интересам государств. Согласно документу, сотрудничество между Сирией и Южной Осетией будет происходить в области торговли, экономики, науки, образования, культуры и спорта.
Ранее сообщалось, что Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией.
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