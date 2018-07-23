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Нетаньяху заявил о важности связей с Россией
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Нетаньяху заявил о важности связей с Россией 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о важности связей с РФ на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, которая продолжалась в Иерусалиме более двух часов.
Канцелярия главы правительства распространила только вступительное слово Нетаньяху, который назвал «чрезвычайно важными» отношения с Россией и вновь дал высокую оценку заявлениям президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа о приверженности безопасности Израиля.
"Связи между нами чрезвычайно важны, и они осуществляются… посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и нашими командами", — сказал премьер-министр.
Основной темой переговоров сам Нетаньяху ранее назвал ситуацию в Сирии, где идет наступление правительственных войск по соседству с территориями, контролируемыми Израилем.
С израильской стороны на встрече также присутствовали министр обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба Гади Айзенконт, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.
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