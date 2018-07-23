Нетаньяху заявил о важности связей с Россией

США Канцелярия главы правительства распространила только вступительное слово Нетаньяху, который назвал «чрезвычайно важными» отношения с Россией и вновь дал высокую оценку заявлениям президентов РФ Владимира Путина Дональда Трампа о приверженности безопасности Израиля.

"Связи между нами чрезвычайно важны, и они осуществляются… посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и нашими командами", — сказал премьер-министр.

Основной темой переговоров сам Нетаньяху ранее назвал ситуацию в Сирии , где идет наступление правительственных войск по соседству с территориями, контролируемыми Израилем.