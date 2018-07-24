Вместо дружбы — «сдерживание» и кибервойна. Комментарий Георгия Бовта

На фоне резкого недовольства американского истеблишмента результатами российско-американского саммита в Хельсинки в конгрессе нарастает поддержка нового законопроекта о санкциях в отношении России . Сенатор-республиканец Марко Рубио , один из авторов документа о противодействии иностранному вмешательству в американские выборы (сокращенно DETER Act, что можно перевести как «Акт о сдерживании»), агитирует за то, чтобы этот билль приняли до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.

Его поддержал влиятельный сенатор — коллега по партии Линдси Грэм . «Нам нужны новые санкции, жестокие санкции, проведенные через голову президента», — заявил он в интервью CBS . Голосование по этому законопроекту может состояться уже в ближайшие недели. Чего ждать? Об этом в комментарии Георгия Бовта

Законопроект внесли сенатор-республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен еще в январе этого года. До последнего момента аналитики конгресса оценивали возможность его принятия примерно в 3%. Но сейчас эти шансы растут на глазах на фоне той бурной информационной кампании, которая поднялась в США по итогам саммита в Хельсинки, где Трамп якобы все сдал Путину и вообще смотрелся, как сказал Арнольд Шварценеггер , бывший республиканский губернатор Калифорнии, как вареная макаронина.

Законопроект предусматривает, чтобы директор Национальной разведки США после каждых американских выборов в течение месяца докладывал конгрессу, было ли установлено, что какие-то государства или их агенты пытались в той или иной форме влиять на политический процесс манипуляциями в соцсетях, кибератаками, распространением порочащей или лживой информации о кандидатах и так далее. Конгресс не позже десяти дней после получения доклада через голову президента вводит санкции в нефтегазовой, финансовой и оборонной сфере, включая запрет операций с госдолгом и фактически исключение государственных и частных компаний этой страны из системы долларовых расчетов.

Помимо этого, сенат готовится обсуждать поправки к бюджету, где будет предусмотрено предоставление подразделению киберкомандования при Агентстве национальной безопасности права осуществлять меры противодействия «иностранному вмешательству в избирательный процесс» за пределами самих США. На практике это может означать начало кибервойны между Россией и США без всяких правил. Пока Белый дом этому противодействует, поскольку это во многом передаст внешнеполитическую инициативу спецслужбам. Однако по российскому вопросу Трамп сейчас стоит на грани изоляции уже в собственной администрации.

Мощным триггером для активизации сторонников «Акта сдерживания» стала инициатива Трампа о приглашении Путина в Вашингтон уже этой осенью. Директор Национальной разведки Дэн Коутс узнал эту новость, находясь в прямом эфире на одном из телеканалов, и встретил инициативу своего начальника издевательским смехом.

Давно президент Америки не подвергался таким оскорблениям и даже унижениям со всех сторон. Трамп фактически находится в состоянии войны по российскому вопросу с большей частью политического истеблишмента США, включая многих республиканцев конгресса.

То, что республиканский электорат в большинстве своем поддерживает и его политику, и даже поведение в Хельсинки, пока не может переломить ситуацию в политической элите. К тому же пресса продолжает истерить на тему российского вмешательства, и скоро это, похоже, дойдет до настоящей «охоты на ведьм», когда токсичным и подозрительным будет подаваться любой факт общения в той или иной степени влиятельных американцев с гражданами России.

В такой атмосфере остается все меньше сомнений в том, что законопроект «о сдерживании» будет поставлен на голосование и получит подавляющее двухпартийное большинство, если не единогласное. Если еще недавно Трамп мог в какой-то мере рассчитывать на хотя бы закулисную партийную поддержку спикера палаты представителей Пола Райана и лидера большинства сената Митча Макконнела , то сейчас оба высказываются за ужесточение антироссийских санкций и вряд ли окажут Белому дому серьезную помощь в попытках смягчить или вовсе отложить принятие «Акта о сдерживании».

Пока единственное возражение раздалось со стороны американских нефтегазовых корпораций, которые опасаются, что этот закон запретит всякое сотрудничество с российскими как государственными, так и частными компаниями. Однако вряд ли к ним прислушаются в такой подогретой атмосфере. В этом плане последствия саммита в Хельсинки для российско-американских отношений в краткосрочной перспективе могут оказаться катастрофическими.