Америка для России: и не друг, и не враг. А так…

Более половины россиян, как следует из проведенного после российско-американского саммита в Хельсинки опроса ВЦИОМа , выступают за развитие культурных и политических связей между Россией США , а также налаживание сотрудничества в сфере безопасности. Возможно ли это?

Несмотря на желание «дружить с Америкой», восприятие результатов саммита в Хельсинки у россиян двойственное. 48 процентов не ждут изменений в двусторонних отношениях, лишь 38 процентов ожидают некоторого улучшения.

Эти данные, впрочем, сильно противоречат результатам другого опроса, проведенного месяц назад «Левада-центром» . Тогда подавляющее большинство россиян (78 процентов) назвали именно Америку страной, которая представляет наибольшую угрозу для России. Даже Украина , с которой мы фактически находимся в состоянии «полухолодной войны», сильно отстала (49 процентов). И даже Великобритания (38 процентов). Хотя, впрочем, какую такую угрозу может нам представлять Украина, если подумать?

К Америке, согласно результатам того же опроса, хорошо относятся лишь 20 процентов россиян, а плохо — 69 процентов. Как можно дружить с тем, к кому относишься плохо, решительно непонятно. Тем более что сами же россияне говорят, что главной чертой Америки является то, что она все время лезет не в свои дела. Вряд ли она перестанет быть самой собой в этом смысле.

Впрочем, отношение к России сейчас в Америке тоже так себе: более половины американцев (55 процентов, данные опроса исследовательской службы Ipsos, тоже проведен после саммита) не одобряют политику Трампа в отношении России как слишком «мягкую». Одобряют лишь 37 процентов. То, что поддержка Трампа по российскому вопросу высока среди республиканских избирателей (более 70 процентов), мало что решает: подавляющая часть политического истеблишмента США сегодня относится к России резко негативно. Главным препятствием на пути улучшения двусторонних отношений видится проблема так называемого «вмешательства русских в выборы в США в 2016 году».

И пока эта проблема так или иначе не разрешится, будет продолжена настоящая война против Трампа по «русскому вопросу» со стороны как демократов, которые винят в своем поражении на президентских выборах исключительно «руку Москвы », так и многих республиканцев.

И пока будет продолжаться эта война, мы ни на шаг не сдвинемся в улучшении наших отношений, а будем падать все ниже. Хуже того, резко негативная реакция политического класса США на результаты саммита в Хельсинки, где якобы Трамп «во всем потакал Путину», может привести к еще большему ужесточению санкций против России. Уже в начале августа в Сенате могут пройти первые слушания по внесенному еще в январе законопроекту DETER ACT (акт сдерживания), где предусматривается введение еще более жестких санкций против России в нефтегазовой (полный отказ в финансировании), финансовой (отключение государственных банков от системы расчетов в долларах) и оборонной сферах (запрет покупать российское вооружение по всему миру).

Причем такие санкции могут вводиться без участия президента, а только по факту доклада начальника разведки США (спустя 10 дней после такого доклада), где будет сказано о попытках «вмешательства» в политический процесс в США со стороны России. В общем, это уже будет равнозначно объявлению экономической войны. Так что продолжаем «искать дно».