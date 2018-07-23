Глава МИД Италии считает, что санкции в отношении России не являются наказанием

БЕРЛИН, 23 июля. / ТАСС /. Санкции в отношении России не являются наказанием, они должны заставить соблюдать международное право. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

"Мы исходим из того, что механизм санкций, который был применен, является инструментом, который не был самоцелью для наказания за нарушения, но приведет к соблюдению предписаний международного права", — сказал он.

"Это не новая позиция, — добавил итальянский министр. — Это было причиной того, почему Италия не возражала против продления санкций". Тем не менее, по его словам, возникает вопрос об эффективности ограничительных мер.