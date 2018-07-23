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Глава МИД Италии считает, что санкции в отношении России не являются наказанием
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Глава МИД Италии считает, что санкции в отношении России не являются наказанием 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Санкции в отношении России не являются наказанием, они должны заставить соблюдать международное право. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.
"Мы исходим из того, что механизм санкций, который был применен, является инструментом, который не был самоцелью для наказания за нарушения, но приведет к соблюдению предписаний международного права", — сказал он.
"Это не новая позиция, — добавил итальянский министр. — Это было причиной того, почему Италия не возражала против продления санкций". Тем не менее, по его словам, возникает вопрос об эффективности ограничительных мер.
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