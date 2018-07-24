Сидят на измене: как Россия и США ловят шпионов

Не успел закончиться первый полноценный саммит президентов России и США , как в обеих странах практически одновременно разгорелись громкие шпионские скандалы. В таких случаях подробностей обычно много не бывает, но те, что есть, доказывают: уровень взаимного недоверия и подозрительности в отношениях России и стран Запада зашкаливает. По сути это и есть проявления полноценной холодной войны.

В США задержали и обвинили сначала в сговоре с целью лоббирования интересов России, а затем и в работе в качестве иностранного агента (так в США называют спонсируемую из-за рубежа лоббистскую деятельность) Марию Бутину — основателя общественной организации «Право на оружие». К слову, Бутина выступала на слушаниях комитета сената США по разведке, посвященных «вмешательству» России в американские выборы, еще в апреле.

Но задержали ее только в середине июля, ровно на следующий день после саммита в Хельсинки , где Трамп заявил о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Причем в день задержания Бутиной американский президент вдруг резко передумал и начал говорить прямо противоположное.

Так вот, Бутина, по данным издания The Washington Post, еще в апреле заявила, что получала финансовую поддержку от российского бизнесмена Константина Николаева . Тот, рассказала Бутина, финансировал российскую организацию «Право на оружие», которую она основала. При этом The Washington Post не преминуло отметить, что Николаев инвестировал в американские энергетические и технологические компании, а его сын Андрей, который учится в США, был волонтером во время президентской кампании Трампа. Вот вам как бы и еще один «русский след» в американских выборах.

В России в это время тоже было нескучно. На всю страну прогремел ЦНИИмаш — головной научно-исследовательский институт госкорпорации «Роскосмос» . Нет, не научными открытиями в ракетно-космической сфере. Сначала в ЦНИИмаше прошли обыски, а затем был задержан 74-летний научный сотрудник Виктор Кудрявцев — по делу о госизмене. Его обвиняют «в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО ». Читай — тем же Штатам, потому что понятно, что столь масштабные военные проекты в рамках НАТО идут под патронажем США. При этом арест Кудрявцева, по словам источников газеты «Коммерсантъ», стал результатом многомесячной работы ФСБ . Но почему-то был предъявлен общественности тоже сразу после саммита Путина и Трампа.

Сергей Скрипаль. Понятно, что поиски шпионов — довольно обычная и постоянная политическая практика. Вопрос в том, как и для чего их используют. Шпионские скандалы в отношениях России со Штатами, а также с другими западными странами — не редкость. Чаще всего такие истории заканчиваются обменами — самый известный из последних произошел 9 июля 2010 года. Тогда 10 раскрытых ФБР российских разведчиков (в том числе Анна Чампан , ролевой моделью которой может оказаться и Мария Бутина — то есть, «агентом», использующим женские чары) были обменяны на четырех граждан России, трое из которых были осуждены за шпионаж. Одним из этих обмененных был теперь известный на весь мир по другим причинам экс-полковник ГРУ

Однако в 2010 году ситуация в отношения России с Западом была принципиально иной, чем сейчас. С Америкой еще шла так называемая «перезагрузка», с ЕС Россия обсуждала безвизовый режим. Еще никто и думать не мог о полном политическом разладе и тем более о санкционной войне. Сейчас любой шпионский скандал воспринимается сквозь призму самого ожесточенного как минимум со времен карибского кризиса 1962 года противостояния России и США. Когда речь идет о госизмене в ЦНИИмаше — по сути, о попытках западных спецслужб украсть новейшее российское оружие, — невозможно не думать о контексте: и о публикациях в западных СМИ, сравнивающих новейшие российские и американские военные самолеты, и о тех роликах про ракеты, которыми так потряс мировое сообщество Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 1 мая. Когда речь идет об аресте «русской шпионки в Штатах» — невозможно отрешиться от мысли, что таким образом политические противники Трампа пытаются расширить доказательную базу под теорией о «вмешательстве России» в американские выборы.

И заодно выставить «русским агентом» самого президента США.

Весь этот контекст доказывает, что гонка вооружений не просто идет (она по сути не прекращалась никогда), но она явно выходит на новый виток. Что шпиономания вновь будет отравлять российско-американские отношения — по крайней мере до тех пор, пока Трамп будет оставаться президентом.

Возможно, нас ждут новые шпионские обмены. ЦНИИмаш могут расформировать (такие слухи пошли сразу после обысков по делу о госизмене). Но все эти шпионские страсти все более явно возвращают нас в советские времена, причем это явно не тот случай, когда такое возвращение заставляет испытывать ностальгию. Кризис доверия в отношениях России и Запада таков, что любое рутинное шпионское дело (причем даже неизвестно — подлинное или сфабрикованное) может иметь самые непредсказуемые, печальные и далеко идущие последствия.