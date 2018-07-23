МИД России возложил на «Белые каски» вину за «самые одиозные провокации»

В воскресенье, 22 июля, Израиль по запросу США и стран Европы эвакуировал из Сирии 800 членов «Белых касок». Позднее стало известно, что участников организации организации примут европейские страны.

"Хорошо известно, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей", — говорится на сайте российского МИДа.

Также в МИДе заявили, что члены организации снимали постановочные ролики, которые потом публиковали в интернете. По мнению представителей внешнеполитического ведомства, их эвакуация из Сирии говорит о лицемерии «Белых касок».

Ранее посольство России в Израиле предсказало снижение химических атак после вывода «Белых касок» из Сирии.