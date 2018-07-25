Карасин рассказал, в каком случае могут реализовать миссию ООН в Донбассе

Франция, Он прибыл в Берлин на встречу политдиректоров «нормандской четверки» (РФ, Германия Украина ), которая состоится в четверг.

"Все может быть реализовано, если на это есть воля украинской власти, которая вступила бы в диалог с представителями юго-востока (Украины — ред.). Пока такой воли мы не чувствуем, к сожалению", — сказал Карасин, отвечая на вопрос о перспективах реализации миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины.