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Чижов: Россия не имеет постпреда при НАТО из-за отсутствия позитивной повестки дня
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Чижов: Россия не имеет постпреда при НАТО из-за отсутствия позитивной повестки дня 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Отсутствие постпреда России при НАТО объясняется тем, что у сторон на данный момент нет позитивной повестки дня. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Постпреда нет потому, что нет позитивной повестки дня. НАТО готова продолжать диалог об Украине. Мы не против этого, но давайте по-серьезному подходить. Альянс же пока к этому не готов", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что Североатлантический альянс в связи с так называемым делом Скрипалей сократил состав миссии России при организации на 10 человек. «У моих ближайших по географическому размещению коллег — в постпредстве при НАТО — проблема стоит иначе: альянс не просто выслал сотрудников, а сократил численность состава миссии. То есть речь о восстановлении, направлении кого-то взамен не идет. Было 30 человек, стало 20», — обратил внимание собеседник агентства.
После отъезда из Брюсселя в начале 2018 года Александра Грушко, который был тогда постпредом при НАТО, Россия так и не направила ему замену. Дипломатическая ситуация в отношениях между Москвой и альянсом вновь обострилась в конце марта, когда блок, согласившись с британскими заявлениями о «высокой вероятности» ответственности России за дело Скрипалей, выслал семь дипломатов из постпредства РФ при НАТО и отказал в аккредитации еще трем дипломатам, готовившимся к началу работы в Брюсселе. Альянс также перекрыл возможность их замены, объявив об одностороннем снижении общего числа аккредитованных при организации дипломатов с 30 до 20.
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