Чижов: Россия не имеет постпреда при НАТО из-за отсутствия позитивной повестки дня

"Постпреда нет потому, что нет позитивной повестки дня. НАТО готова продолжать диалог об Украине . Мы не против этого, но давайте по-серьезному подходить. Альянс же пока к этому не готов", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что Североатлантический альянс в связи с так называемым делом Скрипалей сократил состав миссии России при организации на 10 человек. «У моих ближайших по географическому размещению коллег — в постпредстве при НАТО — проблема стоит иначе: альянс не просто выслал сотрудников, а сократил численность состава миссии. То есть речь о восстановлении, направлении кого-то взамен не идет. Было 30 человек, стало 20», — обратил внимание собеседник агентства.