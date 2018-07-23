Вице-спикер парламента Крыма Ильясов подал в отставку 

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Заместитель главы Госсовета Крыма написал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГС РК.
"Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов обратился к председателю Государственного совета Республики Крым Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от замещаемой государственной должности РК заместителя председателя Государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по собственному желанию", — отметили в парламенте.
Ремзи Ильясов родился в 1958 году в г. Фергана Узбекской ССР. В 1983 году окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «Экономика и организация промышленности строительных материалов», получил квалификацию инженера-экономиста. Должность заместителя председателя Госсовета Крыма занял в мае 2014 года.