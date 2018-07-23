Назначен новый вице-спикер Крыма

Ильясов занимал пост вице-спикера с сентября 2014 года.

На данный момент Гафаров занимает пост главы комитета по межнациональным отношениям.

"Президиум государственного совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова для избрания на должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым", — говорится в сообщении.

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