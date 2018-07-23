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Назначен новый вице-спикер Крыма
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Назначен новый вице-спикер Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Вице-спикером Крыма, курирующим межнациональный блок, станет Эдип Гафаров, сообщила пресс-служба госсовета республики.
Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его занимаемой должности по собственному желанию.
"Президиум государственного совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова для избрания на должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым", — говорится в сообщении.
На данный момент Гафаров занимает пост главы комитета по межнациональным отношениям.
Ильясов занимал пост вице-спикера с сентября 2014 года.
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