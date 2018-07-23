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Украина придумала новый способ насолить Крыму
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Украина придумала новый способ насолить Крыму 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Украина призвала Международную морскую организацию (IMO) не признавать действительными документы, выдаваемые морякам на территории Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Великобритании.
«Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 т.н. «Капитанами морских портов» на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными», — сказано в публикации.
Заявление посольства было приурочено к выступлению украинского представителя на очередном заседании IMO, где Украина и потребовала аннулировать документы, выданные морякам в Крыму. Как утверждает украинская дипмиссия, поддержку предложению Киева выразили делегации из США и Европы.
Украинские власти ранее уже выражали готовность ввести санкции против российских портов в акватории Азовского моря, а также арестовывать российские корабли. Обстановка в акватории Азовского моря накалилась после того, как российские власти достроили Крымский мост, после чего Киев объявил о намерении усилить присутствие в регионе.
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