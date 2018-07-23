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Слуцкий: отношения между Россией и США — худшие в своей истории
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Слуцкий: отношения между Россией и США — худшие в своей истории 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Даже в условиях кризиса отношений между Москвой и Вашингтоном российские парламентарии намерены взаимодействовать с западными коллегами, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В понедельник, 23 июля, в Госдуме прошло заседание депутатской группы по связям с конгрессом США. В работе группы принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов.
По словам Леонида Слуцкого, в ходе заседания обсуждались итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, гуманитарная проблема с изучением русского языка в США и перспективы развития российско-американских отношений.
«Отношения между нашими странами находятся в самой низшей точке за всё время контактов», — подчеркнул Леонид Слуцкий.
Тем не менее он отметил готовность российских парламентариев к диалогу.
«Хочу выразить признательность депутату Инге Юмашевой, которая очень эффективно управляет работой депутатской группы по связям с конгрессом США», — сказал он.
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