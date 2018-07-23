Слуцкий: отношения между Россией и США — худшие в своей истории

По словам Леонида Слуцкого, в ходе заседания обсуждались итоги встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа , гуманитарная проблема с изучением русского языка в США и перспективы развития российско-американских отношений.

«Отношения между нашими странами находятся в самой низшей точке за всё время контактов», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Тем не менее он отметил готовность российских парламентариев к диалогу.