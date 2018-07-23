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СМИ: Пелоси использовала вводящую в заблуждение информацию для сбора денежных средств
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СМИ: Пелоси использовала вводящую в заблуждение информацию для сбора денежных средств 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси распространяла вводящие в заблуждение письма о блокировании визита президента России Владимира Путина в Вашингтон в попытке добиться пожертвования от доноров. Об этом пишет издание The Daily Caller.
В самих письмах к сторонникам от имени Нэнси Пелоси указывалось, что ей необходимо собрать 100 тыс. подписей, чтобы заблокировать визит президента России Владимира Путина в США и «сохранить наши выборы в безопасности». Помимо этого, лидер демократов потребовала, чтобы письма были подписаны до полуночи. Издание назвало такие письма «откровенной дезинформацией» и «фиктивной петицией». По информации демократов, на 22 июля было собрано более 88 тыс. подписей.
После этой петиции была распространена еще одна, отмечает издание. В письме утверждалось, что Демократической партии необходимо 1,2 млн подписей «до полуночи, чтобы обеспечить защиту [спецпрокурора США] Роберта Мюллера». В материале говорится, что на момент распространения петиции уже было собрано 1,1 млн подписей.
Отмечается, что фактически Пелоси не может «заблокировать» визит российской стороны в Вашингтон, не может и каким-либо образом предотвратить действия президента США Дональда Трампа в отношении Мюллера. Именно поэтому, The Daily Caller считает, цель подобных писем состояла в том, чтобы собрать денежные средства на кандидатов-демократов. Это доказывает и то, что любой, кто был намерен подписать петицию, попадал на страницу пожертвования на демократических кандидатов.
В материале говорится, что это уже не первый раз, когда демократы в этом году использовали «нечестную тактику сбора средств».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подготовка ко второй встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже ведется.
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