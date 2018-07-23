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МИД Литвы выступил с обвинением к России
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МИД Литвы обвинил Россию в давлении на страну из-за уголовного дела против прокуроров и судей 

RT на русском 23 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Министерство иностранных дел Литвы обвинило Россию в давлении на страну в связи с тем, что российский следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских прокуроров и судей.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«МИД Литвы считает решение СК России о возбуждении уголовного дела в отношении литовских прокуроров и судей, рассматривающих дело о событиях 13 января 1991 года, открытым давлением на Литву, суды и представителей правоохранительных органов», — указывается в заявлении
По мнению литовской стороны, действия и заявления Следственного комитета России направлены на искажение фактов и ​​«на создание альтернативной реальности».
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы за необоснованное привлечение к уголовной ответственности российских граждан за события, произошедшие в 1991 году в Вильнюсе.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в связи с этим посоветовал прокурорам и судьям страны не посещать Россию.
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