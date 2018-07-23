МИД Литвы выступил с обвинением к России

МИД Литвы обвинил Россию в давлении на страну из-за уголовного дела против прокуроров и судей

Министерство иностранных дел Литвы обвинило Россию в давлении на страну в связи с тем, что российский следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских прокуроров и судей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МИД Литвы считает решение СК России о возбуждении уголовного дела в отношении литовских прокуроров и судей, рассматривающих дело о событиях 13 января 1991 года, открытым давлением на Литву, суды и представителей правоохранительных органов», — указывается в заявлении

По мнению литовской стороны, действия и заявления Следственного комитета России направлены на искажение фактов и ​​«на создание альтернативной реальности».

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы за необоснованное привлечение к уголовной ответственности российских граждан за события, произошедшие в 1991 году в Вильнюсе

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в связи с этим посоветовал прокурорам и судьям страны не посещать Россию.