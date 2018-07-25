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Путин обсудил повышение зарплат учителям и врачам
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Путин обсудил повышение зарплат учителям и врачам 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом высказался за важность дальнейшего роста зарплат учителей и врачей в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Шпорт отчитался, что в крае приступили к реализации нового майского указа. По его словам, средняя заработная плата по краю 45 тыс. руб: у преподавателей, учительского состава, у педагогов — 45,4 тыс. руб; у врачей — 81 тыс. руб.
Путин со своей стороны сказал, что планку нужно продолжать поднимать.
"Важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась. Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал", — заявил Путин.
Ранее Росстат сообщил, что рост реальных доходов россиян ускорился.
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