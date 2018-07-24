Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Кумин зарегистрировал 90 доверенных лиц

"Предлагается принять решение зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Вадима Кумина в количестве 90 человек. Документы проверены, все они соответствуют требованиям закона", — сказала Кузнецова на заседании комиссии.

Члены столичного избиркома единогласно приняли положительное решение.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.