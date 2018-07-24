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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Кумин зарегистрировал 90 доверенных лиц
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Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Кумин зарегистрировал 90 доверенных лиц 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин зарегистрировал во вторник 90 доверенных лиц, сообщила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.
"Предлагается принять решение зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Вадима Кумина в количестве 90 человек. Документы проверены, все они соответствуют требованиям закона", — сказала Кузнецова на заседании комиссии.
Члены столичного избиркома единогласно приняли положительное решение.
Среди доверенных лиц кандидата — оппозиционеры Леонид Развозжаев, Сергей и Анастасия Удальцовы, экс-депутат Госдумы Любовь Швец.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Двенадцатого июля Мосгоризбирком на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.
Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.
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