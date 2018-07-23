Путин провел переговоры с Назарбаевым и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Казахстана и Белоруссии Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.
«Президенты обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Также лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня.
В ходе телефонного разговора Путина с Лукашенко стороны «обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы».