Ещё
Путин провел переговоры с Назарбаевым и Лукашенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин провел телефонные переговоры с Назарбаевым и Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» 23 июля 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Казахстана и Белоруссии Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.
«Президенты обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Также лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня.
В ходе телефонного разговора Путина с Лукашенко стороны «обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва отреагировала на покушение на Мадуро Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД России Назначен глава Росморречфлота
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия160
Петросян: гора с плеч свалилась68
Появилось фото гибели авианосца США47
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли43
Путин сорвал наступление на Донбасс759
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение