Сенатор от Крыма прокомментировал идею о минировании Азовского моря

Ранее экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил украинским СМИ о необходимости минирования Азовского моря якобы во избежание потенциального нападения со стороны России и высадки десанта.

"Это очередная попытка украинских политиков напомнить о себе, обратить на себя внимание. Это очень показательный уровень нынешней политической элиты страны", — сказал Цеков.

Он предложил «освидетельствовать таких „политических деятелей“ у врача, составить соответствующий список, чтобы впредь не обращать внимания на их абсурдные предложения».

"От таких деятелей, как Гайдук, нужно защищать саму Украину. У них с креативом нет проблем, причем, это вызывает недоумение не только в России, но и в других странах, в том числе в Евросоюзе ", — подчеркнул сенатор.

Он подчеркнул, что за последние четыре-пять лет не было ни одного случая нарушения морских границ Украины в Азовском море. «Даже если предположить, что Украина могла бы пойти на этот непродуманный шаг — заминировав акваторию Азовского моря, это создало бы, в первую очередь, проблемы для украинских гражданских судов, а также судов иностранных государств», — заключил Цеков.