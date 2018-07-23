Путин поговорил с Назарбаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили взаимодействие в рамках ЕврАзЭС и ход подготовки к Каспийскому саммиту, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым…. Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", — говорится в сообщении.
Также лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня.
Кроме того, отмечается, что президент Казахстана поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.