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Путин поговорил с Назарбаевым
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Путин провел телефонные переговоры с Назарбаевым 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили взаимодействие в рамках ЕврАзЭС и ход подготовки к Каспийскому саммиту, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым…. Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", — говорится в сообщении.
Также лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня.
Кроме того, отмечается, что президент Казахстана поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.
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