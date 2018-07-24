Встреча политдиректоров «нормандской четверки» пройдет 26 июля в Берлине

"Встреча планируется 26 июля", — цитирует его ТАСС

Ранее, не называя конкретной даты, Карасин проинформировал, что она пройдет в конце этой недели в Берлине. В ходе переговоров планируется обсудить тематику референдума на Донбассе, а также продвижение Минских договоренностей.

В июне в доме приемов немецкого дипведомства состоялась встреча глав МИД «нормандской четверки». Хотя она не принесла прорыва, участникам удалось хотя бы приблизиться к согласованию некоторых практических вопросов.