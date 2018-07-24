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Встреча политдиректоров «нормандской четверки» пройдет 26 июля в Берлине
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Встреча политдиректоров «нормандской четверки» пройдет 26 июля в Берлине 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) на уровне политдиректоров пройдет в Берлине 26 июля. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Встреча планируется 26 июля", — цитирует его ТАСС.
Ранее, не называя конкретной даты, Карасин проинформировал, что она пройдет в конце этой недели в Берлине. В ходе переговоров планируется обсудить тематику референдума на Донбассе, а также продвижение Минских договоренностей.
В июне в доме приемов немецкого дипведомства состоялась встреча глав МИД «нормандской четверки». Хотя она не принесла прорыва, участникам удалось хотя бы приблизиться к согласованию некоторых практических вопросов.
Напомним, четырехсторонний формат образовался в 2014 году в нормандском городе Шато-де-Бенувиль, где состоялись первые переговоры лидеров России Владимира Путина, Германии Ангелы Меркель, Франции Франсуа Олланда и Украины Петра Порошенко.
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