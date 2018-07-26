Встреча политдиректоров «нормандской четверки» началась в Берлине

Россия, ФРГ, БЕРЛИН, 26 июля. / ТАСС /. Встреча в нормандском формате ( Украина Франция ) на уровне политдиректоров начинается в эти минуты в Берлине. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники прибыли на встречу на автомобилях с дипломатическими номерами, воздержавшись от общения с представителями СМИ. Российскую сторону на встрече «нормандской четверки» на уровне политдиректоров представляет статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин

Как ожидается, одной из центральных тем переговоров станут минские договоренности и продвижение их выполнения.