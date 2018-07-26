Встреча политдиректоров «нормандской четверки» началась в Берлине 

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Встреча в нормандском формате (Украина, Россия, ФРГ, Франция) на уровне политдиректоров начинается в эти минуты в Берлине. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Участники прибыли на встречу на автомобилях с дипломатическими номерами, воздержавшись от общения с представителями СМИ. Российскую сторону на встрече «нормандской четверки» на уровне политдиректоров представляет статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Как ожидается, одной из центральных тем переговоров станут минские договоренности и продвижение их выполнения.
Встреча проходит на фоне интенсификации контактов по Украине. Так, в этом месяце в Хельсинки состоялся российско-американский саммит, на котором, в частности, было уделено внимание добросовестной реализации минских договоренностей по Донбассу. А в начале этой недели Берлин с неожиданным для представителей СМИ визитом посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как сообщили в российском дипведомстве, в германской столице Лавров и Герасимов были приняты канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудили конфликт на востоке Украины.