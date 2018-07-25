В ФРГ назвали дату встречи политдиректоров нормандской четверки

Министерство иностранных дел Германии заявило, что встреча политдиректоров внешнеполитических ведомств стран нормандской четверки состоится 26 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, данная встреча пройдет в Берлине.

При этом на саммите будет обсуждаться ситуация на востоке Украины

По его словам, во время переговоров была рассмотрена ситуация в регионе в сферах безопасности, политических реформ, экономики и гуманитарных проблем.