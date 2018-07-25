Карасин ждет делового разговора на встрече в «нормандском формате»

Германия, Франция, Он прибыл в Берлин на встречу политдиректоров «нормандской четверки» ( Россия Украина ), которая состоится в четверг.

"Мы приехали в надежде на деловой разговор, направленный на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс реализации минских договоренностей, видимо, такая необходимость есть. Об этом свидетельствовали все контакты на высшем и высоком уровне", — заявил Карасин.