Ещё
Де Мистура принял приглашение на встречу по Сирии в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Де Мистура принял приглашение на встречу по Сирии в Сочи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял приглашение на предстоящую встречу астанинского формата по сирийскому урегулированию в Сочи, сообщили РИА Новости в офисе спецпредставителя.
"Как обычно, на встрече будет присутствовать команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей", — говорится в заявлении.
Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль77
Россияне взбунтовались из-за нового налога442
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе310
Из россиян сделают «вечных пешеходов»207
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян181
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение