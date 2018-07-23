Де Мистура принял приглашение на встречу по Сирии в Сочи 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял приглашение на предстоящую встречу астанинского формата по сирийскому урегулированию в Сочи, сообщили РИА Новости в офисе спецпредставителя.
"Как обычно, на встрече будет присутствовать команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей", — говорится в заявлении.
Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля.
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