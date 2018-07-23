Де Мистура принял приглашение на встречу по Сирии в Сочи

"Как обычно, на встрече будет присутствовать команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей", — говорится в заявлении.

Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля.

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