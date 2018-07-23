Наш кандидат: почему Трамп никогда не будет агентом Кремля

В эпоху глобальных медиа можно с трудом представить, что какой-либо заголовок может оставаться в новостных трендах более нескольких часов. Однако, это точно не о саммите в финском Хельсинки , где прошла встреча президентов США России , уже неделю порождающая все виды спекуляций. До, во время и после встречи в американских и многих европейских СМИ только ленивый не критиковал подход Трампа к налаживанию отношений с его российским vis-à-vis президентом Путиным.

Вершина критики, пожалуй, была достигнута тогда, когда Трамп решил выразить сомнение относительно вмешательства России в выборы 2016 года, что было представлено противниками Трампа как чистое предательство национальных интересов. Хотя президент США попытался уже на следующий день прояснить свои двусмысленные постулаты, очевидно, что этого было уже не достаточно для успокоения разбушевавшихся СМИ. Возможно, именно сейчас Дональд Трамп находится под жесточайшей внутренней критикой с момента своей инаугурации.

Тем не менее, является ли его внешняя политика настолько пророссийской, как многие утверждают?

В отличие от Барака Обамы , который весьма неохотно смотрел на любые перспективы прямых военных операций в Сирии , Дональд Трамп сделал шаг к эскалации сирийского кризиса, приняв решение о бомбардировке проправительственных войск Башара Асада . «Красная линия» для бывшего президента, активное вовлечение Америки против Асада как через воздушные бомбардировки, так и на уровне агрессивного жаргона действующего президента США, назвавшего своего сирийского коллегу «животным» (кстати, это не единственный случай, когда лексикон Трампа выходил за рамки дипломатического), поднимает серьезные сомнения касательно полной созвучности между Трампом и Путиным по дальнейшей судьбе Сирии.

Президент США фактически обнулил старания предыдущей администрации по нормализации американских отношений с Ираном . В частности, Дональд Трамп решил отказаться от ядерного соглашения, которое было продуктом двухлетней работы более 7 государств, вовлеченных в диалог с официальным Тегераном . В противовес этому, президент России Владимир Путин активно поддерживал переговоры, реализуемые кабинетом Обамы, так как мир с Ираном сулил долгосрочную стабильность как с данным государством в принципе, так и по ядерной программе Ирана в частности.

Текущий глава Белого дома всегда позиционировал себя решительным политиком и в иных регионах мира. Например, Дональд Трамп подписал соглашение о поставке летального оружия на Украину — государство, которое всегда было одним из приоритетных внешнеполитических направлений России, особенно, после кризиса 2014 года. Подобно экспансии НАТО , данный шаг со стороны США де факто был рассмотрен как ничто иное, но прямой вызов, брошенный России и ее интересам в ближнем зарубежье. Собственно говоря, поставки амуниции на Украину на таком уровне в принципе вписываются в логику ранее принятых политик по данной стране, востребованных Конгрессом США и признанных президентом Обамой. Спрашивается, почему тогда прежний глава Белого дома не был настолько критикуем?

До 2018 года Россия обладала одним из самых высоких показателей доли ценных бумаг Казначейства США . Постепенно вклады стали снижаться, так что согласно последним данным, Россия даже вышла из списка основных держателей. Очевидно, что подобная политика мало ожидаема от страны, которая держит Трампа «у себя в кармане».

При беглом взгляде на администрацию Трампа, становится еще более понятно, почему любые разговоры о лояльности Трампа России — нонсенс. Глава государственного департамента США Майк Помпео публично высказывался более критично о России, чем его предшественник на данном посту Рекс Тиллерсон . Жесткие высказывания Помпео относительно России не оставляют иллюзий на тему, почему дух холодной войны еще витает в воздухе: «Россия угрожает союзникам и партнерам, как в военном отношении так и через агрессивную кампанию подрыва Западных институтов».

Подобно этому, действующие главы ФБР ЦРУ , Кристофер Ашер Рэй и Джина Чери Хаспел соответственно, часто с не меньшей критикой высказывались о России и о необходимости ответа действиям России с «жесткой решимостью». История нового главы ЦРУ Дж. Хаспел вызывает отдельный интерес: согласно корреспонденту БиБиСи по вопросам безопасности Гордону Корейре, Хаспел является «специалистом по России», так как «первые 15 лет ее карьеры были связаны Россией». Согласимся, что назначение специалиста по России с 15-летним стажем главой Центрального разведывательного управления, мягко говоря, сомнительный шаг для того, кто, как многие предполагают, играет под российскую дудку.

Последний, но не менее важный момент: за первое полугодие 2018 года Соединенные Штаты Америки под руководством Дональда Трампа объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов, в то время как за весь 2016 год, когда президентом был еще Барак Обама, лишь 35 российских дипломатов были высланы из Америки. По-видимому, Трампу просто не везет на дифирамбы, которые так хорошо пели союзники США и многие медиа в честь политики Обамы.

Учитывая изложенное, было бы крайне наивно и ошибочно считать человека, диктующего подобный внешнеполитический курс, ставленником России. Возможно, это будет шокирующим утверждением для очень многих, но, как свидетельствуют вышеприведенные факты, Трамп в чем-то прав, критикуя фейковые новости и выступая против пропаганды, так изрядно используемой сегодня.

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