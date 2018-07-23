ЛДПР предлагает отменить выборы мэра Москвы и депутатов Мосгордумы

"И никаких выборов мэра и Мосгордумы. Федеральный центр без всяких выборов, тишина должна быть, фестивали, праздники, учеба, тихая, спокойная жизнь", — сказал он в понедельник журналистам.

В остальных регионах выборы высших должных лиц и заксобраний могут сохраниться, полагает лидер либерал-демократов.

"В центре все спокойно. Выборы — это лишнее осложнение, нагнетание обстановки. Это не нужно совершенно, никто не выбирает мэра Вашингтона, это федеральный центр США ", — отметил лидер партии.

По мнению Жириновского, руководить столицей должен «федеральный министр по делам Москвы».