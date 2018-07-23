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ЛДПР предлагает отменить выборы мэра Москвы и депутатов Мосгордумы
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ЛДПР предлагает отменить выборы мэра Москвы и депутатов Мосгордумы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ЛДПР выступает за принятие закона «О федеральном центре» и отмену выборов мэра Москвы и Московской городской думы. Руководить столицей должен федеральный министр по делам Москвы, считает лидер партии Владимир Жириновский.
"И никаких выборов мэра и Мосгордумы. Федеральный центр без всяких выборов, тишина должна быть, фестивали, праздники, учеба, тихая, спокойная жизнь", — сказал он в понедельник журналистам.
В остальных регионах выборы высших должных лиц и заксобраний могут сохраниться, полагает лидер либерал-демократов.
"В центре все спокойно. Выборы — это лишнее осложнение, нагнетание обстановки. Это не нужно совершенно, никто не выбирает мэра Вашингтона, это федеральный центр США", — отметил лидер партии.
По мнению Жириновского, руководить столицей должен «федеральный министр по делам Москвы».
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