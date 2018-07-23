Нетаньяху встретится с Лавровым

Глава МИД России Сергей Лавров и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретятся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, сообщил высокопоставленный источник в израильском правительстве.
«Премьер-министр сегодня встретится с главами МИД и генерального штаба России», — сообщил источник РИА «Новости».
Он добавил, что встреча состоится в Иерусалиме, в канцелярии премьер-министра.
В канцелярии Нетаньяху подтвердили, что премьер встретится с Лавровым и Герасимовым, передает ТАСС.