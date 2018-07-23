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МИД: Лавров улетит из Москвы по срочным политико‐дипломатическим делам
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МИД: Лавров улетит из Москвы по срочным политико‐дипломатическим делам 

360tv.ru 2 часа назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 23 июля, покинет Москву по срочным политико‐дипломатическим делам. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы внешнеполитического ведомства, статс‐секретаря Григория Карасина.
«Хотел бы передать вам слова Сергея Лаврова, который сейчас находится на пути во Внуково-2, он опять улетает по довольно срочным и важным политико-дипломатическим делам», — сказал Карасин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что министр должен выступить на заседании Россотрудничества в МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обсудили ситуацию в Сирии. Сергей Лавров отметил важность оказания содействия Сирии в деле восстановления страны после длительного конфликта на ее территории. Министр иностранных дел Иордании высоко оценил усилия России по возвращению сирийских беженцев на родину
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