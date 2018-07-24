Госсекретарь США назвал полезной встречу Путина и Трампа

«Это была важная встреча, и она полезна для всего мира», — отметил госсекретарь.

Помпео также добавил, что при анализе саммита в Хельсинки многие упускают из вида «решительное стремление США дать отпор попыткам вмешательства со стороны России ».

Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа . Первую часть встречи президенты провели за закрытыми дверями. Позднее саммит продолжился в составе делегаций.

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