В Крыму создан Рыбохозяйственный совет при правительстве 

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму создан Рыбохозяйственный совет, который будет координировать работу различных органов власти в сфере аквакультуры и рыболовства. Соответствующее постановление принято на заседании Совета министров РК в понедельник.
"Рыбохозяйственный совет Республики Крым является консультативно-совещательным органом, созданным в целях координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по РК, органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам регулирования деятельности в сфере аквакультуры, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Крыма", — говорится в тексте документа.
Председателем Рыбохозяйственного совета является вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, заместителями — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин и начальник департамента по рыбному хозяйству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.