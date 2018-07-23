В Крыму создан Рыбохозяйственный совет при правительстве

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл — РИА Новости Крым . В Крыму создан Рыбохозяйственный совет, который будет координировать работу различных органов власти в сфере аквакультуры и рыболовства. Соответствующее постановление принято на заседании Совета министров РК в понедельник.

"Рыбохозяйственный совет Республики Крым является консультативно-совещательным органом, созданным в целях координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по РК, органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам регулирования деятельности в сфере аквакультуры, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на территории Крыма", — говорится в тексте документа.