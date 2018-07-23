Британию призвали к диалогу с Россией

Евродепутат призвал Британию поддерживать отношения с Россией

"Россия — сильная страна, ее экономика, правда, не в лучшем состоянии. Но это сильная, очень большая страна, постоянный член Совбеза ООН, а потому мы должны многое делать вместе с РФ, в первую очередь, бороться с международной преступностью и терроризмом, особенно с джихадизмом. Мы должны оставить каналы связи, это реальность современного мира. Иногда нужно сотрудничать в определенных сферах даже со странами, правительства которых ты не одобряешь", — сказал Тэннок.

"Я всегда был поклонником русской культуры, литературы, истории, но также я большой друг Украины , и для меня проблема — это российская экспансия за пределы международно признанных границ, аннексия Крыма , вмешательство в дела Западных Балкан. Для нас проблема, что Россия всегда поддерживает Асада, даже если речь идет о химатаках. Но я признаю, что есть вопросы — Афганистан , Ближний Восток, стабильность на Северном Кавказе — в которых наши интересы совпадают. Мы хотим нормальных отношений с членом Совбеза, большой страной с природными ресурсами. И мы все еще сохраняем полные дипломатические отношения с Россией, диалог постоянно ведется, правда, на более низком уровне", — отметил он.

На вопрос о том, считает ли он правильным дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России, Тэннок ответил утвердительно.

"Да, я поддерживал это. Должна была быть какая-то демонстрация протеста после Солсбери, это чисто символическая вещь, вместо этого поехали много болельщиков", — сказал Тэннок.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Перед чемпионатом правительство Великобритании заявило, что чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать чемпионат. Причиной этому послужила уверенность британской стороны в причастности РФ к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва это категорически отрицает.

Говоря о международных интересах Великобритании и России, он напомнил о необходимости урегулирования ситуации в Сирии и на Украине.

"Россия должна оказывать давление на Асада, чтобы договориться о перемирии, провести выборы", — отметил он.

"Я поддерживаю Минские соглашения, но сейчас тупиковая ситуация. Стороны должны соблюдать Минские соглашения, Киев должен получить контроль за границами, должны быть региональные выборы, я выступаю за децентрализацию. Я даже выступаю за предоставление русскому языку статуса второго государственного в районах, где большинство говорит на нем. Но это не позиция Киева. В следующем году выборы, Порошенко, возможно, проиграет, посмотрим, кто станет президентом и как он будет действовать. Об Украине сейчас подзабыли. Мы думали, что что-то про это прозвучит на саммите Путина и Трампа, но нет" — указал Тэннок.