Россияне ждут дружбы с США 

Большинство россиян считают необходимым укрепление отношений с Соединённым Штатами Америки в различных сферах жизни. При этом многие граждане полагают, что Америка ведёт себя агрессивно.
Так, 54% респондентов высказались за развитие культурного сотрудничества с США, 55% опрошенных полагают, что России и Америке необходимо плотнее взаимодействовать в вопросах безопасности. За более тщательное политическое сотрудничество высказались 52% респондентов, за экономическое — каждый второй.
На фоне положительной тенденции на сближение, россияне всё же отмечают, что США опасная страна. 86% респондентов охарактеризовали Америку как государство, вмешивающееся в дела других, а 75% и вовсе считают Штаты агрессивными.
Опрос проводил ВЦИОМ после саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошёл в Хельсинки 16 июля. По данным исследования общественного мнения, это встреча мало повлияет на укрепление межгосударственных отношений.
По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, наши граждане весьма реалистично смотрят на перспективы преодоления конфликта с США.
«Если в результате упорной работы двух президентов новая «разрядка» все-таки состоится, она получит существенную поддержку в нашем обществе, свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ», — отметил он.
В целом же россияне стали лучше относиться к Соединённым Штатам Америки. Из положительных черт страны наши граждане выделяют развитую науку (76%) и демократичность государства (37%).