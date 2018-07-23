Россияне ждут дружбы с США

Большинство россиян считают необходимым укрепление отношений с Соединённым Штатами Америки в различных сферах жизни. При этом многие граждане полагают, что Америка ведёт себя агрессивно.

Так, 54% респондентов высказались за развитие культурного сотрудничества с США , 55% опрошенных полагают, что России и Америке необходимо плотнее взаимодействовать в вопросах безопасности. За более тщательное политическое сотрудничество высказались 52% респондентов, за экономическое — каждый второй.

На фоне положительной тенденции на сближение, россияне всё же отмечают, что США опасная страна. 86% респондентов охарактеризовали Америку как государство, вмешивающееся в дела других, а 75% и вовсе считают Штаты агрессивными.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, наши граждане весьма реалистично смотрят на перспективы преодоления конфликта с США.

«Если в результате упорной работы двух президентов новая «разрядка» все-таки состоится, она получит существенную поддержку в нашем обществе, свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ», — отметил он.

В целом же россияне стали лучше относиться к Соединённым Штатам Америки. Из положительных черт страны наши граждане выделяют развитую науку (76%) и демократичность государства (37%).