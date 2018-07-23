Ещё
Япония возмутилась поведением России на Курилах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония выразила протест России из-за конфискации телефонов у делегации на Курилах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Япония выразила протест России из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил, сообщает РИА "Новости".
Об этом заявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Он отметил, что 22 июля протест был передан посольством Японии в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.
Суга назвал инцидент с конфискацией "весьма прискорбным" фактом.
Японское информагентство "Киодо" приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".
Отмечается, что ввоз спутниковых телефонов на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора. Японское информагентство «Киодо» приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах «противоречит правовой позиции Японии».
Газета.Ru: последние новости
СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы Медведев раскритиковал чиновников СКФО за неэффективность Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене
Комментарии44
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Недовольству россиян в соцсетях положат конец576
Это были их сыновья: захват заложников в Москве59
Дачники будут жить по новым правилам23
Загадочная гибель игроков КВН5
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму27
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение