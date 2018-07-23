Япония возмутилась поведением России на Курилах

Япония выразила протест России из-за конфискации телефонов у делегации на Курилах

Об этом заявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что 22 июля протест был передан посольством Японии в российский МИД , а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске

Суга назвал инцидент с конфискацией "весьма прискорбным" фактом.

Японское информагентство "Киодо" приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".

Отмечается, что ввоз спутниковых телефонов на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора. Японское информагентство «Киодо» приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах «противоречит правовой позиции Японии».