Япония возмутилась поведением России на Курилах

Япония выразила протест России из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил, сообщает РИА "Новости".
Об этом заявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Он отметил, что 22 июля протест был передан посольством Японии в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.
Суга назвал инцидент с конфискацией "весьма прискорбным" фактом.
Японское информагентство "Киодо" приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".
Отмечается, что ввоз спутниковых телефонов на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора. Японское информагентство «Киодо» приводит заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах «противоречит правовой позиции Японии».