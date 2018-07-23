Москва слезам не верит

Если провал американской мирной «сделки века» имеет объяснение, то дело в том, что ситуация на Ближнем Востоке не так проста, как воображает сионистское трио: советник и зять президента США Джаред Кушнер , специальный посланник по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман . Решение проблемы вокруг Иерусалима и предоставление свободы действий Израилю на палестинских территориях в отношении строительства поселений и угнетения в обмен на «денежную взятку» под видом улучшения экономической и гуманитарной ситуации в секторе Газа является лишь рецептом крупного провала.

Это правда, что Соединенные Штаты монополизируют мирный процесс между палестинцами и Израилем и не позволяют вмешиваться каким-либо другим международным силам, а также что никто не осмеливается выступать против американской гегемонии. Однако это не опровергает тот факт, что провал «сделки века», в отношении которой стороны не имеют разногласий, открывает двери для вмешательства других игроков, которые могут изменить сделку, предложить посредничество или выдвинуть новую инициативу, как недавно сделал Китай , и что было принято Европой.

Россия , будучи ключевым игроком в мире, особенно после американского отступления, занимается посредничеством. Тот, кто следит за потоком мировых лидеров в Москву , которая держит нити на многих направлениях, в первую очередь на сирийском и иранском, знает, какую роль она играет. Россия занимает ясную и всем известную позицию в отношении арабо-израильского конфликта в поддержку идеи двух государств со столицей в Иерусалиме и расширения международного участия в процессе урегулирования. Что гораздо важнее, так это то, что в отличие от Америки, она действует не с позиции Израиля и его интересов, а скорее с позиции интересов региональных держав и сил. Мощь России прямо пропорциональна любой неудаче мирных усилий США. Можно сказать, что тупик «сделки века» можно преодолеть только, если Америка откажется от идеи собственной незаменимости и позволит другим международным державам сыграть определенную роль. Ключом к этому международному партнерству является Москва.

Провал «сделки века» связан с ситуацией в Сирии . Москва — относительный победитель, ключ к успеху блокады Ирана или ее провалу, поэтому Нетаньяху и другие лидеры бегут в Москву. Другими словами, «сделка века» — региональное решение. Достаточно сказать, что проведение ее в жизнь невозможно без решения сирийской и иранской проблем, что возвращает нас к идее нового Ближнего Востока. Если создание такого — необходимость, Нетаньяху считает, что Израиль должен быть его локомотивом!

Однако три попытки, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринял в Москве в течение шести месяцев, не дали результата. Ни «гибкость», которую он проявил в отношении приближения сирийских сил к границам Голан, ни его предложение обменять сохранение президента Башара Асада у власти на уход Ирана со всей территории Сирии, не получили ответа со стороны России. Не потому что она отвергает обмен как принцип переговоров, а потому что Израиль сосредоточен на вопросе об иранском присутствии и угрозе, чтобы избежать решения основной проблемы — палестинского вопроса. Москва верит фактам, а не слезам Нетаньяху, а факты касаются в первую очередь палестинской проблемы, а не мифа об иранском влиянии.

Нетаньяху вернулся из Москвы, не добившись успеха по сирийскому и иранскому вопросам, о чем свидетельствовали его лицо и заявления. Если бы соглашение было достигнуто, Россия не была бы обеспокоена возможностью эскалации боевых действий со стороны Израиля в Сирии. Нам остаётся ждать результатов переговоров президента Махмуда Аббаса с президентом Владимиром Путиным , которые последовали за визитом Нетаньяху и коснулись проблемы Иерусалима.

В разгар активного продвижения России Америка будет вынуждена пойти на компромисс, чтобы предотвратить международное недовольство политическим тупиком вследствие провала «сделки века», а именно работать над улучшением условий сделки.