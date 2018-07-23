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Протестующие назвали Белый дом «пристройкой Кремля»
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Протестующие назвали Белый дом «пристройкой Кремля» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Неделю спустя после резонансной встречи американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, возле Белого дома продолжают проходить протесты, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Акция была организована бывшим советником экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Адамом Пархоменко. Протестующие высказывают свое недовольство близкими отношениями Трампа и Путина и нежеланием главы Белого дома критиковать российского президента. В связи с этим демонстранты называют Белый дом «пристройкой Кремля».
Протестующие получили широкую поддержку в соцсетях и собрали более 50 тысяч долларов, которые позволят им продолжать свою акцию еще несколько дней, пишет Newsweek.
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