Большинство россиян назвали США агрессивной страной

«Двусторонние отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются незначительно лучше, чем до него: соответствующий индекс вырос на 2 пункта», — сообщили во ВЦИОМ. Так, по результатам опроса от 5 июля, индекс составлял -74 пункта, по данным на 18 июля он оказался на отметке -72 пункта. При этом социлоги отмечают, что он все равно существенно ниже, чем в июле 2017 года (-44).

По данным ВЦИОМ, о напряженности между странами заявили 39% респондентов, еще 29% назвали их прохладными. О дружбе между странами заявили лишь 1-2%.

При этом 15% опрошенных считают отношения двух стран враждебными, и лишь 8% назвали их спокойными.

Наиболее часто россияне характеризуют Соединенные Штаты Америки как страну, которая «вмешивается в дела других государств» (86% респондентов). «Три четверти опрошенных (75%) считают Америку агрессивной, еще две трети (68%) — влиятельной. Из положительных черт россияне выделяют развитую науку страны (76%) и демократичность государства (37%)», — говорится в материалах ВЦИОМ. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 июля 2018 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, 9 июля опрос ВЦИОМ показал, что примерно треть россиян (33%) рассчитывали на позитивные для страны итоги встречи президентов России и США в Хельсинки, но 56% граждан никаких существенных сдвигов не ожидали.