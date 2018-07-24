Путин встретится с президентом Аргентины 

В рамках саммита БРИКС у Владимира Путина запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами. Российский президент намерен обсудить перспективы сотрудничества по ряду направлений в том числе с лидером Аргентины Маурисио Макри.
Информацию о том, что лидеры двух стран намерены встретиться на полях саммита БРИКС, подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что президент России посетит Южно-Африканскую Республику, где примет участие в саммите стран БРИКС. С коллегами из Бразилии, Индии, ЮАР и Китая Путин встретится в последних числах июля. Встреча состоится в Йоханнесбурге.