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Южная Корея ищет варианты для активизации двухсторонних обменов с КНДР
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Южная Корея ищет варианты для активизации двухсторонних обменов с КНДР 

ТАСС 22 минуты назад
ТАСС, 23 июля. Республика Корея не намерена снижать санкционное давление на КНДР, однако ищет послабления для активизации двусторонних обменов. Об этом заявила в понедельник глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва.
"Сейчас не тот период, когда санкции ослабевают. [То, на чем я делала акцент], касается получения исключений из санкций, что необходимо для межкорейских проектов", — приводит ее слова агентство Yonhap.
Министр также подчеркнула необходимость тесных контактов между Южной Кореей и США, поскольку обе страны сейчас вовлечены в переговорный процесс с КНДР и важность обмена информацией на этот счет возрастает.
С начала года на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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