Южная Корея ищет варианты для активизации двухсторонних обменов с КНДР

ТАСС , 23 июля. Республика Корея не намерена снижать санкционное давление на КНДР, однако ищет послабления для активизации двусторонних обменов. Об этом заявила в понедельник глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва.

"Сейчас не тот период, когда санкции ослабевают. [То, на чем я делала акцент], касается получения исключений из санкций, что необходимо для межкорейских проектов", — приводит ее слова агентство Yonhap.