ВЦИОМ: половина россиян выступают за развитие экономических связей с США

"Более половины респондентов (54%) видят необходимость в активизации культурных связей между Россией и США. Об инициации сотрудничества в сфере безопасности между странами говорят 55% участников опроса, еще 52% считают, что нужно наладить политические связи. Каждый второй опрошенный (50%) сказал о работе в отношении экономических связей с США", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

А вот 12% опрошенных считают нужным, напротив, сократить контакты с США в экономической сфере, следует из результатов опроса. В пользу сокращения культурных связей респонденты высказываются вдвое реже — лишь 6% считают это необходимым, еще 7% россиян выступают за сокращение политических связей между странами, столько же — за ограничение сотрудничества в сфере безопасности.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.