Ещё
ВЦИОМ: половина россиян выступают за развитие экономических связей с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: половина россиян выступают за развитие экономических связей с США 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Половина россиян выступают за развитие экономических, культурных и политических связей с США, а также за сотрудничество в сфере безопасности, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ провел очередной опрос после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей в Хельсинки 16 июля.
"Более половины респондентов (54%) видят необходимость в активизации культурных связей между Россией и США. Об инициации сотрудничества в сфере безопасности между странами говорят 55% участников опроса, еще 52% считают, что нужно наладить политические связи. Каждый второй опрошенный (50%) сказал о работе в отношении экономических связей с США", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.
А вот 12% опрошенных считают нужным, напротив, сократить контакты с США в экономической сфере, следует из результатов опроса. В пользу сокращения культурных связей респонденты высказываются вдвое реже — лишь 6% считают это необходимым, еще 7% россиян выступают за сокращение политических связей между странами, столько же — за ограничение сотрудничества в сфере безопасности.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали «отстойное» оружие России153
Трагедия под Астраханью: детей вез наркоман12
Бутину финансировал русский миллиардер91
Украина сгущает тучи над Азовским морем9
Трамп снова попался216
Видео
01:26
В США назвали «отстойное» оружие России
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение