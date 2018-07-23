ВЦИОМ зафиксировал рост положительных оценок отношений России и США

ВЦИОМ провел очередной опрос после встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа , прошедшей в Хельсинки 16 июля. Исходя из полученных данных, социологи рассчитали индекс российско-американских отношений — это разница между суммами положительных и отрицательных ответов. Он может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов: чем выше значение индекса, тем лучше россияне оценивают двусторонние отношения.

"Двусторонние отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются незначительно лучше, чем до него: соответствующий индекс вырос на 2 пункта", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, по результатам опроса от 5 июля, индекс составлял —74 пункта, по данным на 18 июля он оказался на отметке —72 пункта. Вместе с тем, указывают социологи, этот показатель сейчас все равно значительно ниже, чем год назад (-44 пункта в июле 2017 года).

"Среди россиян по-прежнему преобладают негативные оценки. О напряженности между странами говорят 39% респондентов, еще 29% оценивают отношения как прохладные. О добрососедстве и дружбе сказали только 1-2%", — указано в материалах исследования.

Еще 15% опрошенных считают отношения двух стран враждебными, а 8% — нормальными и спокойными. Как следует из результатов опроса, чаще всего россияне характеризуют Соединенные Штаты Америки как страну, которая «вмешивается в дела других государств» — такое мнение высказывают 86% участников опроса.

"Три четверти опрошенных (75%) считают Америку агрессивной, еще две трети (68%) — влиятельной. Из положительных черт россияне выделяют развитую науку страны (76%) и демократичность государства (37%)", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Еще 57% респондентов отмечают высокий уровень жизни в США, а 12% россиян считают Штаты заслуживающими доверия.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров , комментируя результаты опроса, отметил, что встреча в Хельсинки не привела к изменениям в оценках россиян по теме отношений с США.

"Глубина противоречий между нашими странами настолько велика, а Дональд Трамп настолько связан внутриполитическими проблемами, что серьёзного прорыва достигнуто не было. Россияне сегодня весьма реалистично, без завышенных ожиданий смотрят на перспективы преодоления конфликта с Западом", — указал эксперт, слова которого приводятся в исследовании.

Однако данные последнего опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что «если в результате упорной работы двух президентов новая „разрядка“ все-таки состоится, она получит существенную поддержку в нашем обществе», уточнил он.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.