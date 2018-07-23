Посол США в России отказывается уходить в отставку

России Посол США Джон Хантсман отказался последовать совету обозревателя газеты The Salt Lake Tribune. Тот предложил дипломату уйти в отставку после саммита президентов США и России в Хельсинки . Свои контраргументы посол опубликовал в том же издании, владельцем которого, что интересно, является его брат.

Как сообщает «Интерфакс», Роберт Герке ранее написал, что Хантсман работает не на президента, а на «манипулируемого человека» и ему «пора возвращаться домой».

В своем ответе бывший губернатор штата Юта, а ныне американский посол отмечает, что его работа в Москве слишком важна, чтобы от нее отказаться.

— Я провел ненаучный опрос среди моих коллег о том, должен ли я уйти в отставку. Их смех сказал мне все, что мне нужно было знать. Это также подчеркивает хрупкую природу этого момента. Что касается моих сыновей, офицеров военно-морского флота, которых вы также упоминаете, то их ответ на вопрос, должен ли я уйти в отставку, печати не подлежит, — пишет Хантсман.