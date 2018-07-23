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Посол США в РФ не намерен уходить в отставку
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Посол США в РФ не намерен уходить в отставку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Посол США в России Джон Хантсман объяснил журналистам, призывавшим его уйти в отставку, почему он должен оставаться своем посту. Письмо-ответ дипломата было опубликовано в газете The Salt Lake Tribune, обозреватель которой ранее поднял этот вопрос.
По словам посла, он провел опрос среди своих коллег, что они думают по этому поводу. «Их смех сказал мне все, что я хотел узнать», — отметил Хантсман. Он также сослался на мнение своих детей, служащих в ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными», — рассказал дипломат.
Автора первоначальной статьи — обозревателя Роберта Герке он пригласил приехать в Москву, чтобы познакомиться с сотрудниками и персоналом американского посольства. «Их внимание сосредоточено самых опасных ситуациях в мире, которые касаются ядерного оружия, борьбы с терроризмом, прекращения кровопролития в Украине и поиска путей урегулирования, казалось бы, неразрешимого сирийского кризиса. Их верность службе своей стране превыше политики. Это вдохновляет меня», — написал Хантсман, подчеркнув, что его работа в Москве слишком важна, чтобы отказаться от нее.
Хантсман, как и другие представители администрации Дональда Трампа, подверглись резкой критике за то, что в ходе саммита лидер США не выступил с жесткой критикой в отношении так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. С критикой выступили как демократы, так и республиканцы.
Интересно, что статья с призывом к Ханстману уйти в отставку была опубликована газете, которую издает его родной брат Пол.
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